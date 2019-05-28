Саакашвили может вернуться на Украину уже 29 мая

Экс-президент Грузии и бывший Одесский губернатор Михаил Саакашвили, которому украинский президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины, может появиться в Киеве уже 29 мая. Об этом сообщила его помощница в Facebook.

«Завтра в 17:15 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь», - написала она.

Ранее экс-губернатор Одесской области попросил у нового украинского лидера вернуть ему гражданство, отметив про основополагающие принципы международного права относительно лишения гражданства.

Российский президент Владимир Путин также советовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили, назвав незаконным лишение его гражданства Украины.

Бывший губернатор Одесской области лишился его в июле 2017-го, когда находился в США. По возвращении в Киев его обвинили в незаконном пересечении границы и выдворили в Польшу.

На прошлой неделе адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского письмо с просьбой вернуть его подзащитному украинское гражданство. Вопрос решился оперативно. Саакашвили поблагодарил Зеленского в соцсетях националистским лозунгом.