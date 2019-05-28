Сотня детей в Китае провалилась под сцену во время кастинга: видео

В театре городского округа Чжанчжоу провинции Фуцзянь в Китае во время танцевального кастинга обрушилась сцена. В это время на ней находилось больше сотни детей, а также взрослые, пишет Daily Mail.

Cообщается, что во время инцидента погиб 13-летний ребенок. Еще 14 человек, среди которых пятеро взрослых, получили травмы. Находившиеся в зале зрители сразу же бросились на помощь, чтобы вызволить детей, оказавшихся в ловушке. Кроме того, на помощь пришли подоспевшие бригады пожарных.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого скопления людей. Один из организаторов признал, что сцена была «слишком старая».