В Хабаровске семилетний мальчик провалился в коллектор с кипятком

В Хабаровске следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту полученных семилетним ребенком травм, когда он провалился в коллектор с кипятком. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР. Мальчика доставили в больницу с ожогами тела.

Местная жительница Елена Медведева показала съемочной группе «Звезды» место, где все произошло. Колодец, из которого идет пар, прикрыт листом ДСП, в люка нет, как и ограждений или предупреждающих знаков об открытом коллекторе.

Накануне около него дети играли в догонялки, а 7-летний Слава, убегая от товарища, наступил на прогнившую доску, провалившись по пояс вниз. Мальчик успел схватиться руками за край, но нижняя часть тела оказалась в кипятке. Бахтияр подбежал к другу первым и вытащил Славу.

Мальчика немедленно доставили в реанимацию. Он получил ожоги до 40% процентов тела. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Врачи прогнозов не делают. Мама все время проводит у отделения интенсивной терапии.

«Прибежала, там он лежит, в покрывале, соседка его держит. Все ноги уже слезли до мяса, просто лежит в шоке, ничего не понимает», - рассказала мать пострадавшего Кристина Конограй.

О заполненном кипятком открытом колодце жители говорили давно. Жаловались в управляющую компанию, но никто ничего не предпринимал. Люди пытались решить проблему сами - накрыли коллектор досками, но самодельная конструкция разбухла от горячего пара, и просто не выдержала веса ребенка.

После разбирательств, выяснилось, что за коллектор с кипятком отвечает не управляющая компания, а тепловые сети. Сотрудники должны делать регулярные проверки. Последний обход был совсем недавно, но открытого колодца никто не заметил

Однако сразу после трагедии во дворе закипела работа. Заварили люк буквально за полтора часа. Следственные органы изъяли всю документацию и возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».