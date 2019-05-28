«Лунный гость»: Киркоров с автоматом прокатился на катере по Неве

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Сети фотографию, на которой он стоит на катере с автоматом Калашникова, чем заинтриговал поклонников, поскольку за его спиной виден Петербург.

Дело в том, что в Петербурге проходят съемки нового видеоклипа на песню «Лунный гость». Об этом рассказал автор песни Алексей Романоф порталу 78.ru. По его словам, режиссером выступил клипмейкер Павел Худяков. При этом он не смог объяснить сюжет ролика, согласно которому поп-исполнитель взял в руки оружие.

© fkirkorov, Instagram

Поклонники Киркорова завалили страницу кумира комментариями. Поп-короля уже сравнили и с Леоном, и с бойцом морского спецназа, и с мафиози, и с Че Геварой. Некоторые фанаты решили, что лаконичный образ в черной одежде не подходит Киркорову, «привыкшему к стразам и перьям».