Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Военная делегация из Японии посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области. В ходе визита Начальник главного штаба Сухопутных войск самообороны Японии Горо Юаса совершил поездку на танке Т-80У на полигоне Головеньки.

«На полигоне иностранным офицерам было продемонстрировано выполнение упражнения боевых стрельб экипажами танков Т-80У, а также занятия по боевой подготовке мотострелковых подразделений», - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Т-80 – первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

Т-80 стоит на вооружении с 1976 года. Кроме России, находится на вооружении армий Белоруссии, Египта, Южной Кореи, Йемена, Анголы, Кипра и Пакистана.