«Будет блокбастер»: композитор песни Киркорова раскрыл подробности съемок клипа

На песню «Лунный гость» Филиппа Киркорова несколько дней снимают видеоклип и «это будет блокбастер», рассказал «Звезде» композитор, автор песни Алексей Романоф.

«Они снимают какой-то блокбастер, это будеш экшн. Песня Лунный гость, мы написали вместе с поэтом Михаилом Гуцериевым достаточно давно. Филипп записал ее где-то полгода назад. Потом мы долго работали над звуком, сейчас снимается ролик», - рассказал композитор.

По его словам, презентация песни планируется ближе к осени.

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Ранее певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фото, где он с автоматом Калашникова стоит на катере на фоне Петербурга.

«Ну шикарный мужчина. Всегда бы так. Без перьев», - написал один из поклонников творчества поп-звезды.

Оказалось, что на Неве проходят съемки видеоклипа Киркорова на песню «Лунный гость». Режиссером выступил Павел Худяков. Сценарий видеоролика не раскрывается.