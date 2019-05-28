Атака на поражение: эффектные кадры маневров БТР-82А
Мотострелки нанесли поражение условному противнику на дальностях от 600 до 2500 метров из вооружения бронемашины.
© Видео: ТРК "Звезда"
В предгорьях хребта Актау российские мотострелки 201-й военной базы уничтожили засаду условного противника.
По замыслу маневров, расчет беспилотника «Элерон» обнаружил группу противника, готовившую нападение на маршруте движения колонны. Полученные данные о нахождении организованной засады военнослужащие передали на командный пункт с использованием засекреченного канала связи.
Командир мотострелкового подразделения принял решение атакой с ходу уничтожить противника. Развернувшись в боевой порядок, мотострелки нанесли поражение противнику на дальностях от 600 до 2500 метров из вооружения БТР-82А.