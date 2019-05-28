«Еще один клоун на арене цирка»: политолог о возвращении украинского гражданства Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский «играет в большого либерала». Так объяснил решение главы государства вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили политолог Алексей Мухин.

«Возвращение Саакашвили - это появление еще одного клоуна на арене цирка. Иногда они работают в паре. Как Бим и Бом, Штепсель и Тарапунька, и так далее. Для Зеленского быть единственным представителем этой профессии в политическом поле, видимо, скучно. Вот он решил таким образом разнообразить свое политическое бытие. Другого объяснения я пока найти не могу, хотя есть подозрение, что американские покровители Михаила Саакашвили настояли на том, что он вернется в качестве политического игрока в украинское политическое поле. Это если серьезно. И будет исполнять какую-то из своих функций. Одну из них он уже выполнил. Он возглавил администрацию одесской области и поставил под контроль американских компаний порты. Что дальше будет - я не знаю. Это, наверное, секрет», - заявил Алексей Мухин «Звезде».