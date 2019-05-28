Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Александр Турчинов подал в отставку «в связи с прекращением полномочий президента Украины», который назначил его на должность (Петра Порошенко - прим. ред). При этом экс-секретарь СНБО рассказал, что готов в любом военном формировании и дальше защищать Украину.

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