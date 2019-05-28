Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины. На сайте президента Украины был опубликован соответствующий указ.
«Назначить Данилюка Александра секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в нем.
Александр Турчинов подал в отставку «в связи с прекращением полномочий президента Украины», который назначил его на должность (Петра Порошенко - прим. ред). При этом экс-секретарь СНБО рассказал, что готов в любом военном формировании и дальше защищать Украину.
«Прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - привела пресс-служба СНБО его слова.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.