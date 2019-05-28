В РФ модернизируют 100-рублевые купюры

Центробанк РФ начал модернизацию сторублевых купюр. По словам заместителя главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимира Демиденко, такие меры приняты для того, чтобы банкноты служили дольше и приходилось печатать меньше новых купюр.

Теперь к сторублевкам будут применены технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием. Двухсотрублевые банкноты уже зарекомендовали себя хорошо, и доля ветхих оказалась небольшой.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими», - цитирует Демиденко «Российская газета».

Теперь в дальнейших планах ЦБ - отлакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем воспользоваться этим же методом и при печати других купюр, в том числе пятидесятирублевых.

По данным ЦБ РФ России, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19%.