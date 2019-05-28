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ГД одобрила закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

Василиса Морозова
16:44 28.05.2019
После рождения в семье третьего и последующего детей, государство будет компенсировать расходы на ипотеку в размере 450 тысяч рублей.
© Видео: ТРК "Звезда"

Госдума приняла в первом чтении проект закона о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил задачу, чтобы государство субсидировало ипотеку семьям, где родились третий и последующие дети. Размер компенсации глава государства определил в 450 тысяч рублей.

Отмечается, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января этого года, то есть субсидию получат семьи, где третий и последующие дети родились в этом году.

Кроме того, 28 мая депутаты приняли закон о продлении беспошлинной регистрации недвижимости в Крыму, которая будет действовать до 2023 года.

Имущество успели оформить только 50% населения полуострова. Переход занимает много времени, кроме того, отсутствует нужная техдокументация, необходимая для кадастровых работ. Все это затягивает процесс оформления земли и строений.

Льготу ввели сначала до 2017-го, а затем продлили еще на 2 года. В настоящий момент она уже не действовала. Закон позволит завершить интеграцию Крыма в экономическую и правовую системы России.

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