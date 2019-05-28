Задержанный в Косово российский сотрудник ООН отпущен на свободу

Россиянин Михаил Краснощеков, задержанный полицейскими на севере Косово, отпущен на свободу. Напомним, гражданин РФ является сотрудником Миссии ООН в Косово (МООНК).

«Один сотрудник МООНК, россиянин по национальности, отпущен на свободу», - говорится на странице миссии в Facebook.

Как уже сообщалось, полицейские сегодня задержали в Косово одного серба и одного россиянина. Оба они являются сотрудниками миссии ООН. При задержании они получили травмы и были госпитализированы.

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Косово Захир Танин сразу же призвал к немедленному освобождению задержанных сотрудников миссии. При этом он указал, что в случае причинения сотрудникам вреда за этим последуют законные дипломатические меры.

Ранее сегодня, 28 мая президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность после ареста 13 сербов на севере Косово.