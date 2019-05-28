Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Украинский президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом говорится в указе украинского лидера.

«Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», - говорится в указе.

Бывший губернатор Одесской области направил президенту Украины письмо с просьбой вернуть ему гражданство, напомнив об основополагающих принципах международного права относительно лишения гражданства, и выразил надежду на благосклонность новых украинских властей.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой призывал Зеленского отменить указ и вернуть гражданство Саакашвили, поскольку тот приехал «по приглашению власти» в Незалежную.

«Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства», - пояснил Садовой.

Экс-президент Грузии уже поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства, о чем он написал в Facebook.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области и дал ему украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, а в конце июля 2017 года он лишил грузинского политика украинского гражданства. В 2018 году Михаила Саакашвили выслали в Польшу.