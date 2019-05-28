РПЦ возводит храм в Вестеросе

Открытие храмов Русской православной церкви продолжается в Европе, рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» по итогам визита главы РПЦ в Страсбург.

«Присутствие русского православия, РПЦ в Европе - вещь совершенно естественная, востребованная, и востребованная, в первую очередь, нашими прихожанами», - отметил он.

По словам Волкова, прихожане РПЦ в европейских странах нуждаются в новых храмах. Это граждане РФ, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран. В связи с этим, подчеркнул пресс-секретарь патриарха, строительство храмов в Европе будет развиваться и далее.

© Приход во имя Казанской иконы Божией Матери, Västerås

Волков рассказал, что сейчас активно возводятся храмы на Кипре (в Лимассоле) и в Швеции (в Вестеросе). В ближайшее время их планируют ввести в эксплуатацию.

© Приход во имя Казанской иконы Божией Матери, Västerås

В ходе визита в Страсбург с 25 по 27 мая патриарх Кирилл освятил собор Всех святых в городе.