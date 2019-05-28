Добрался до кремля: в Нижегородской области борются с борщевиком

В Нижегородской области начали борьбу со смертельно опасным растением - уничтожают борщевик.

От ядовитого растения предстоит очистить более 400 гектаров земли. В Нижнем Новгороде сорняк добрался даже до стен кремля. Важно обработать территории именно сейчас, до появления семян, чтобы заросли не распространялись дальше.

Сотрудники Россельхознадзора работают в специальных защитных костюмах. Сок растения при попадании на кожу вызывает сильные, долго заживающие ожоги.

Ранее сообщалось, что борщевик атакует и столицу. Опасный сорняк замечен в Филевском парке, Кунцево, а также в пойме реки Сетуни в Раменках. Агрономы советуют москвичам носить с собой небольшие лопатки и при случае выкапывать растение.