Добрался до кремля: в Нижегородской области борются с борщевиком
Смертельно опасное растение предстоит уничтожить более чем на 400 гектарах земли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Нижегородской области начали борьбу со смертельно опасным растением - уничтожают борщевик.
От ядовитого растения предстоит очистить более 400 гектаров земли. В Нижнем Новгороде сорняк добрался даже до стен кремля. Важно обработать территории именно сейчас, до появления семян, чтобы заросли не распространялись дальше.
Сотрудники Россельхознадзора работают в специальных защитных костюмах. Сок растения при попадании на кожу вызывает сильные, долго заживающие ожоги.
Ранее сообщалось, что борщевик атакует и столицу. Опасный сорняк замечен в Филевском парке, Кунцево, а также в пойме реки Сетуни в Раменках. Агрономы советуют москвичам носить с собой небольшие лопатки и при случае выкапывать растение.