Глава Крыма отреагировал на планы Украины изменить статус Керченского пролива

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал цитату замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, которая заявила, что Украина будет добиваться присвоения международного статуса Керченскому проливу. По словам Зеркаль, это снимет вопросы «правовой неопределенности» и «спекуляций России».

Глава российской республики однозначно заявил, что статус Керченского пролива не подлежит обсуждению - это исключительно территориальные воды России.

«Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация. Но сам Керченский пролив - это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России», - цитирует Аксенова РИА Новости.

В правительстве Крыма добавили, что считают идею властей Украины провокацией.

Напомним, вчера стало известно, что МИД Украины подготовил ноту для МИД России по освобождению моряков, задержанных при инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как объяснила та же Елена Зеркаль, в документе запрашивается, каким образом Украина сможет забрать свои корабли, задержанные российскими пограничниками, а также украинских моряков из Лефортово. Ноту должны были направить в МИД РФ вчера, 27 мая.