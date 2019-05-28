В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

В Томске полицейские задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса России как одного из лидеров преступного мира региона. Об этом сообщается на сайте областного УМВД.

Ранее об арестах по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», появившейся в апреле в УК не сообщалось.

В сообщении на сайте не называется имя подозреваемого, его характеризуют как «вора в законе».

В задержании принимали участие бойцы Росгвардии. У мужчины при обыске были обнаружены документы, электронные носители данных и прочие предметы, которые имеют «доказательственное значение для расследования».

Суд в качестве меры пресечения назначил арест, сроком на два месяца.

Напомним, в апреля президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

За «занятие высшего положения в преступной иерархии» мужчине грозит срок от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.