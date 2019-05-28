Посольство РФ потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

Российское посольство в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашенной республики Косово, в ходе которой был задержан гражданин РФ, сотрудник миссии ООН.

«Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии», - написал в Twitter посол РФ в Сербии Александр Чепурин.

По его словам, это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Чепурин подчеркнул, что посольство РФ возмущено провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина Михаила Краснощекова. Дипмиссия потребовала немедленно освободить его.

«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», - добавил посол.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что полиция самопровозглашенной республики задержала россиянина, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово. Президент Сербии заявил, что были арестованы мирные жители, и решил привести сербскую армию в полную боеготовность.