Задержанный в Косово россиянин получил ранения

Россиянин Михаил Краснощеков, задержанный полицейскими на севере Косово, находится в больнице с травмами. Он является сотрудником Миссии ООН, пишет ТАСС. Сообщается, что он был избит.

Госпитализированы два человека, один серб и один россиянин. Подробнее о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сегодня, 28 мая, президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность после ареста 13 сербов на севере Косово.

Среди арестованных есть сотрудники косовской полиции сербской национальности, а также мирные жители. Задержание сопровождалось перестрелкой, есть пострадавшие. Косовские силовики якобы подозревают задержанных в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.