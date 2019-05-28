Самая великая преграда: Нурмагомедов не смог одолеть в спарринге своего отца
На кадрах боец пытается повалить Нурмагомедова-старшего.
© Видео: akajav, Instagram © Фото: akajav, Instagram
Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес в своем Instagram опубликовал видео, на котором спортсмен тренируется со своим отцом.
На кадрах боец пытается повалить Нурмагомедова-старшего.
«Он сказал, что попробует ещё один раз, но результаты такие же, потому что Хабиб борется против самой великой преграды — своего отца Абдулманапа», - прокомментировал Мендес ролик.
Напомним, последний бой российский спортсмен провел в октябре 2018 года против Конора Макгрегора, одолев его. Следующим соперником Нурмагомедова станет Дастин Порье.