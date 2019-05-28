Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава района в Хакасии пожаловался в полицию на избитого им журналиста

Василиса Морозова
13:54 28.05.2019
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на съемочную группу телеканала «Россия 24», подал заявление в полицию
Глава района в Хакасии пожаловался в полицию на избитого им журналиста
© Фото: Россия 24, YouTube

Напавший на журналиста «Россия 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию на корреспондента. Об этом он рассказал «360».

Чиновник попросил правоохранителей возбудить уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти» в отношении журналиста Ивана Литомина.

«В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента "Вести 24" Литомина Ивана», - сказал глава района.

По его словам, во вторник, 28 мая, политсовет членов партии «Единая Россия» Ширинского района должны принять решение о будущем чиновника.

В итоге политсовет, как утверждает телеканал, поддержал Зайцева. Члены политсовета направят обращение в президиум генсовета «ЕР», а также президиум Хакасского регионального отделения, чтобы решение об исключении главы Ширинского района было пересмотрено. Они пригрозили, что выйдут из партии, если их прошение не будет удовлетворено.

Напомним, конфликт между представителем власти и журналистом произошел еще на прошлой неделе. Корреспондент задал главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву неудобные вопросы о непригодных для жилья домах, которые были построены в районе для потерявших кров после пожара весной 2015 года. Тогда Зайцев был задержан, но почти сразу освобожден по амнистии к 70-летию Победы.

Сергею Зайцеву не понравились вопросы, он схватил микрофон и повалил журналиста на пол, после чего его вытолкали из кабинета. Видео с места происшествия вызвало общественный резонанс. Чиновник обвинил корреспондента в провокации, а СКР завел уголовное дело о воспрепятствовании журналисткой деятельности. «Единая Россия» приняла решение исключить Зайцева из партии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата28.05.2019, 14:37
Су-25 и Су-30 в небе над Крымом: кадры летной программы «Авиадартс-2019»
Дата28.05.2019, 12:17
Игнашевич покинул ЦСКА
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата28.05.2019, 12:10
«Аллигаторы» научат эффективней сбивать воздушные цели
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:32 В стране и мире
Видео
Задержанный в Косово россиянин получил ранения
14:16 В стране и мире
Видео
Посольство РФ потребовало освободить задержанного в Косово россиянина
13:30 В стране и мире
Стали известны соперники России по группе на ЧМ-2020 по хоккею
12:32 В стране и мире
Шойгу: военные Таджикистана примут участие в учениях «Центр-2019»
11:05 Эксклюзив
Видео
«Это ошибка пилота» - заслуженный летчик РФ об отчете о катастрофе самолета совладельца S7
События дня
События дня
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Опубликованы снимки американской подлодки после столкновения с горой
Видео
«Я никогда не употреблял наркотики»: видео с хоккеистом Кузнецовым спровоцировало скандал
Видео
Разбитые окна и умывальник на улице: Зеленскому показали быт ВСУ в Донбассе
Видео
Командующий ВТА рассказал о подвиге летчика Андрея Зеленко
Видео
В ракету «Союз» сразу после старта с Плесецка ударила молния
Видео
Девушка с огромной змеей на шее пришла в банк в Черкесске: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.