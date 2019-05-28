Глава района в Хакасии пожаловался в полицию на избитого им журналиста

Напавший на журналиста «Россия 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию на корреспондента. Об этом он рассказал «360».

Чиновник попросил правоохранителей возбудить уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти» в отношении журналиста Ивана Литомина.

«В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента "Вести 24" Литомина Ивана», - сказал глава района.

По его словам, во вторник, 28 мая, политсовет членов партии «Единая Россия» Ширинского района должны принять решение о будущем чиновника.

В итоге политсовет, как утверждает телеканал, поддержал Зайцева. Члены политсовета направят обращение в президиум генсовета «ЕР», а также президиум Хакасского регионального отделения, чтобы решение об исключении главы Ширинского района было пересмотрено. Они пригрозили, что выйдут из партии, если их прошение не будет удовлетворено.

Напомним, конфликт между представителем власти и журналистом произошел еще на прошлой неделе. Корреспондент задал главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву неудобные вопросы о непригодных для жилья домах, которые были построены в районе для потерявших кров после пожара весной 2015 года. Тогда Зайцев был задержан, но почти сразу освобожден по амнистии к 70-летию Победы.

Сергею Зайцеву не понравились вопросы, он схватил микрофон и повалил журналиста на пол, после чего его вытолкали из кабинета. Видео с места происшествия вызвало общественный резонанс. Чиновник обвинил корреспондента в провокации, а СКР завел уголовное дело о воспрепятствовании журналисткой деятельности. «Единая Россия» приняла решение исключить Зайцева из партии.