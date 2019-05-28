Стали известны соперники России по группе на ЧМ-2020 по хоккею

Российские хоккеисты будут выступать в группе В на чемпионате мира, который состоится в Швейцарии в следующем году, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Мировое первенство пройдет с 8 по 24 мая в двух швейцарских городах - в Лозанне и Цюрихе. Вместе с россиянами в группе В сыграют швейцарцы, финны, американцы, латыши. Также в Лозанне выступят команды Норвегии, Италии и Казахстана.

В Цюрихе сыграют Канада, Швеция, Чехия, Германия. В группу А также попали Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года проходил в словацких Братиславе и Кошице. Российская команда встретилась в группе B с Чехией, Швецией, Швейцарией, Латвией, Норвегией, Италией и Австрии. Сборная России под руководством Ильи Воробьева заняла первое место в группе, а по итогам соревнования завоевала третье место.