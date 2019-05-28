Шойгу: военное сотрудничество РФ и Таджикистана развивается успешно

Сотрудничество между Россией и Таджикистаном развивается стабильно. Об этом на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Наше военное сотрудничество успешно развивается как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ. Осуществляем совместное планирование применения объединенной группировки войск, отрабатываем вопросы их практического взаимодействия в ходе учений», - сказал Шойгу.

Министр также отметил, что в текущем году военнослужащие из Таджикистана примут участие в учениях «Центр-2019».

Также в ходе своего визита в Таджикистан Шойгу проинспектировал российскую военную базу.