Аномальная московская жара может вызвать шквалы, торнадо и смерчи

В Москве могут сформироваться торнадо, смерчи и шквальные ветра, рассказал «Звезде» климатолог, заместитель директора института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

Он отметил, что на смену интенсивной жаре, которая длится уже несколько дней, придет холодный фронт, что может спровоцировать образование торнадо и смерчей.

«Когда сильно светит солнце, много испаряется влаги с поверхности Земли, она накапливается в атмосфере. Влага - это накопленная скрытая энергия. При приходе холодного воздуха наступает охлаждение, влага начинает конденсироваться, при этом начинает выделяться большое количество тепла. Воздух разогревается, начинает интенсивно двигаться, переходит в энергию движения», - отметил Семенов.

По его словам, при движении водяного пара возникают интенсивные движения воздушных масс, что приводит к шквалистому ветру.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москву придет аномальная жара. Воздух прогреется до 32 градусов.