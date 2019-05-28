Шойгу: военные Таджикистана примут участие в учениях «Центр-2019»
Несколько эпизодов маневров пройдут на территории этой центральноазиатской республики.
© Фото: Минобороны РФ
Воинский контингент Вооруженных сил Таджикистана примет участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Центр-2019», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В этом году таджикистанский воинский контингент примет участие в СКШУ "Центр-2019" в России», - сказал Шойгу во вторник на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо.
Шойгу заявил, что в Минобороны РФ рассчитывают на более активное участие сил Таджикистана в этих соревнованиях.
Также в ходе своего визита в Таджикистан Шойгу проинспектировал российскую военную базу.
Стратегические маневры «Центр-2019» пройдут на территории стран-членов ОДКБ.