В посольстве РФ в Сербии прокомментировали информацию о задержании гражданина России в Косове

Посольство РФ в Сербии сообщило, что выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове. Об этом сообщили «Звезде» в дипмиссии.

«У нас сейчас вся эта информация уточняется, прорабатывается, позже будет сделано официальное заявление», - сказали в посольстве России в Сербии.

Ранее сообщалось, что сербский лидер Александр Вучич заявил, что косовская полиция задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове (UNMIK). Об этом он заявил в ходе обращения к депутатам в парламенте Сербии.

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK», - цитирует Вучича ТАСС.

Он отметил, что Сербия об этом проинформировала Россию.

Ранее президент Сербии заявил, что в Косове были арестованы мирные жители и сотрудники косовской полиции сербской национальности. Также он принял решение привести сербскую армию в полную боевую готовность.