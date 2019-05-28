СК проверяет инцидент с избиением сотрудников скорой в Чувашии

Выяснилось, что все участники избиения были ранее судимы. Их возраст – от 18 до 26 лет. На них составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

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