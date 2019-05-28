СК проверяет инцидент с избиением сотрудников скорой в Чувашии
Выяснилось, что все участники избиения были ранее судимы.
© Видео: СК РФ, МВД РФ © Фото: Следственный комитет России
Следственный комитет России по Чувашской республике начал процессуальную проверку по факту избиения сотрудников скорой медицинской помощи компанией молодых мужчин.
Напомним, инцидент произошел в Новочебоксарске. ЧП зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля скорой. На место драки были вызваны сотрудники полиции, которые задержали нападавших.
Выяснилось, что все участники избиения были ранее судимы. Их возраст – от 18 до 26 лет. На них составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.