Опубликованы снимки американской подлодки после столкновения с горой

Фотографии американской атомной подлодки San Francisco, которая 8 января 2005 года потерпела аварию в Тихом океане, появились в социальных сетях.

Атомоход Тихоокеанского флота США столкнулся с необозначенной на картах подводной горой в 364 милях к юго-востоку от острова Гуам. Находясь на глубине 160 метров, субмарина на полной скорости налетела носовой частью на препятствие.

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При ударе подлодки о грунт носовые балластные цистерны оказались пробиты. Ранения получили 98 моряков, один из них потом скончался от травм.

Однако внутренний корпус и реакторный отсек остались целыми, благодаря чему лодке удалось всплыть и запросить помощь. Подлодка вернулась на базу на Гуаме, а после ремонта продолжила службу.