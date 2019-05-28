Президент Сербии привел армию в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич решил привести в боевую готовность Вооруженные силы страны и спецназ МВД. Об этом сообщает телеканал RTS Planeta.

«Вучич распорядился о приведении всех подразделений сербских ВС в состояние полной боевой готовности», - говорится в сообщении.

По информации телеканала, ROSU (спецназ МВД Косово) задержал 13 сербов.

«Подразделения ROSU проникли на территорию четырех сербских муниципалитетов на севере Косова», - сказано в тексте.

Отмечается, что среди арестованных сотрудники косовской полиции сербской национальности, а также мирные жители, но пока нет официальных сведений о числе арестованных.

Ранее сообщалось, что Вучич во время выступления перед парламентом заявил, что Сербия должна признать, что теряет контроль над ситуацией в Косово.