«Будет висеть на каком-то дереве»: националисты пригрозили Зеленскому смертью

Украинские националисты пригрозили виселицей Владимиру Зеленскому из-за пустословия. Об этом заявил глава запрещенного в России «Правого сектор»* Дмитрий Ярош.

По мнению Яроша, Украина «не неоколония Евросоюза или США» и не нуждается в управлении со стороны. Он возмутился, что Зеленский распустил пронационалистическую Раду.

Как отмечает еженедельник «Звезда», новые назначения избранного президента также не оправдали ожидания Яроша. По его мнению, Зеленский, как и Порошенко делает ставку на олигархию.

«Зеленский обещал своим избирателям, что сломает олигархическую систему. Но уже по первым назначениям мы видим, что олигархическая система продолжает жить и процветать. И, очевидно, так и будет в дальнейшем. Просто потоки переведут», - утверждает Ярош.

Кроме того, основатель «Правого сектора»* подверг критике позицию Зеленского «о готовности к миру в Донбассе любой ценой».

Он добавил, что с такой политикой Зеленский не только рискует потерять репутацию и пост, но и может «потерять жизнь» и оказаться подвешенным «на каком-то дереве на Крещатике».

«Правый сектор»* - террористическая организация, запрещенная в РФ