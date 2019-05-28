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«Это ошибка пилота» - заслуженный летчик РФ об отчете о катастрофе самолета совладельца S7

Александра Арсентьева
11:05 28.05.2019
Ранее сообщалось, что BFU опубликовало отчет о падении самолета Epic LT, в котором погибла совладелица компании S7.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Florian Ulrich, Xinhua, Globallookpress

Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал «Звезде» обнародованный предварительный отчет Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.

«Дело в том, что он первый раз не попал на полосу, близко подошел к полосе, не успел снизиться, а далее в процессе разворота была потеряна скорость, он сорвался в штопор, плашмя ударился о землю, поэтому и летчики, и находившиеся на борту пассажиры погибли. Ситуация, когда человек потерял скорость. Это ошибка пилота», - заявил Сытник.

Ранее сообщалось, что BFU опубликовало отчет о падении самолета Epic LT, в котором погибла совладелица компании S7 Наталия Филева. В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей происшествия и данные радаров.

В отчете говорится, что диспетчеры попросили пилота сделать левосторонний разворот, а после увидели воздушное судно, которое направлялось к ВПП по диагонали.

Два очевидца сообщили, что самолет начал осуществлять левосторонний разворот, и его крен достиг 30-45 градусов. На половине разворота судно сделало «нырок» носом и в вертикальном положении врезалось в землю.

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