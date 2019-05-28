Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье, есть жертвы
В результате дорожной аварии двое человек погибли, еще 19 пострадали.
© Видео: ИА Дейта, YouTube, dps_ussk, instagram © Фото: dps_ussk, Instagram
Автобус Kia Granbird с туристами из КНР попал в дорожно-транспортное происшествие в окрестностях приморского города Уссурийск.
Машина двигалась в сторону Владивостока, и на 665-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Жертвами дорожной аварии стали двое человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. В автобусе находились 48 человек. На месте ДТП работают медики, спасатели и следователи.