Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье, есть жертвы

Автобус Kia Granbird с туристами из КНР попал в дорожно-транспортное происшествие в окрестностях приморского города Уссурийск.

Машина двигалась в сторону Владивостока, и на 665-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Жертвами дорожной аварии стали двое человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. В автобусе находились 48 человек. На месте ДТП работают медики, спасатели и следователи.