СК возбудил дело по факту нападения на журналистов «Родины» в Ставрополе

Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, который напал на сотрудников газеты «Родина», по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («покушение на убийство двух и более лиц»). Об этом говорится на сайте регионального СК.

Следователи задержали подозреваемого, допросили его и провели проверку показаний на месте происшествия.

Предварительно установлено, что в начале мая подозреваемый мужчина принес в редакцию издания «Родины» в Ставрополе статью с просьбой опубликовать ее. Впоследствии узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главреда и его подчиненных. Для этого 27 мая он пришел в редакцию и попытался ножом убить главного редактора и трех сотрудников издания. Журналистов доставили в больницу, троих из них отпустили на амбулаторное лечение, главреда госпитализировали в стационар.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи осматривают изъятые с места происшествия предметы, назначают по ним судебные экспертизы, проводят допросы свидетелей и потерпевших потерпевших.