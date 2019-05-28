Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра.

«Израиль нацелился на одну из наших военных позиций на востоке от Кунейтры», - отмечает SANA.

По информации агентства, в результате атаки один человек погиб, еще один – ранен.

В свою очередь, в Израиле рассказали, что удар военных якобы стал ответным, после того как сирийские военные открыли огонь по израильскому истребителю.

Уточняется, что в ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку. Информацию об этом уже подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.