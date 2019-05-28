На Порошенко завели четвертое уголовное дело

На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело по статье «Попытка узурпации судебной власти». Об этом в своем Twitter написал экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Он отметил, что в данный момент в отношении Порошенко идут следственные действия по трем обвинениям, которые ему предъявили ранее. Это уголовные дела по факту государственной измены, отмывания средств, злоупотребления служебным положением, а также легализации в офшорах преступных доходов.

По словам Портнова, сейчас в разработке находятся еще десятки заявлений против Порошенко, однако в ближайшее время все внимание будет сосредоточено на работе над уже имеющимися уголовными делами.

Ранее Портнов заявлял о намерении добиться ареста всех активов Порошенко. В частности речь идет о счетах в банках, акциях, активах и офшорных компаний.