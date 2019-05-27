С Плесецка стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Об этом рассказали «Звезде» в Минобороны России.

«27 мая, в 09.23 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М», - заявили в министерстве.

Данный запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк стал первым в этом году.

Напомним, осенью 2004 года в Плесецке начались летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2». За 14 лет с этого космодрома были проведены 37 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в, в том числе запуск, который прошел в понедельник.

Ракета «Союз-2» сменила носители «Союз-У», их запускали с Плесецка в 1973-2012 годы. Всего с него было запущено 435 ракет «Союз-У», на орбиту были выведены почти 430 аппаратов разного назначения.

В настоящее время в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используют по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в орбитальном резерве. Почти 15 спутников работают за пределами срока службы.