В Германии парусник «Мир» врезался в микроавтобус и снес постройки

В Сети появился ролик, на котором запечатлен инцидент в порту Германии, участником которого стал учебный фрегат «Мир» из Петербурга. На нем видно, как судно сносит кормой микроавтобус Mercedes и задевает временные постройки на набережной.

Как сообщает издание «Фонтанка», немцы, комментируя ролик, отметили, что страховая компания никогда не поверит в аварию с русским парусником.

Предположительно, видео было снято в начале мая. В пресс-службе ФГУП «Росморпорт» рассказали, что 10-12 мая парусник «Мир» участвовал в праздновании 830-й годовщины основания морского порта Гамбург. В честь этого праздника в городе проходил портовый фестиваль.