Сильный ливень превратил одну из улиц Ростова в водопад

На одной из улиц в Ростове-на-Дону после сильного ливня появился самый настоящий водопад. Мощные потоки на большой скорости несутся по Солдатскому переулку.

В Сети опубликован ролик, на котором видно, что реки текут по лестницам и тротуарам, чуть не смывая прохожих. Вода также выбрасывается на основную дорогу. Колес проезжающих автомобилей не видно, в некоторых местах машины уходят под воду чуть ли не по крышу.

Ливневая канализация не справляется с такими потоками, и вся вода остается на дорогах и тротуарах, сообщает издание Donday.