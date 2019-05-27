Девушка с огромной змеей на шее пришла в банк в Черкесске: видео
На записи видно, что, пока дама ожидает своей очереди, питон ползет по ней.
© Видео: chp_kchr, Instagram © Фото: chp_kchr, Instagram
Жительница Черкесска с белой змеей на шее пришла в одно из отделений Сбербанка, чтобы снять деньги с карточки. Видео, снятое очевидцами, появилось в городском паблике в Instagram.
На записи эпатажная девушка ожидает своей очереди у банкомата. Тем временем змея - предположительно, питон - ползет по ее туловищу и обхватывает левое бедро.
Пользователи социальных сетей по разному отнеслись к появлению в банке барышни с экзотичным питомцем. Некоторые предположили, что необычная посетительница - дрессировщица из цирка, который приехал на гастроли в столицу Карачаево-Черкесии.
Одни подписчики шутят: «Быть "дамой с собачкой" уже не в моде», «Когда пришла с подружкой». Другие возмущаются, что персонал пустил девушку в отделение.