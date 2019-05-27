Ураган сорвал концерт Анны Семенович на Кубани

Дождь и сильный ветер помешали проведению концерта певицы Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram. Но зрители не расходились на протяжении часа, ожидая артистку под сценой.

Семенович призналась, что впервые за 15 лет со сцены всю съемочную команду и аппаратуру смыло дождем, но зрители ждали выступления певицы, несмотря на дождь и отсутствие освещения.

Певица решила поблагодарить зрителей за ожидание и вышла на сцену с фонариком. Сначала у Семенович был микрофон, благодаря нему она исполнила одну из своих песен, но из-за неполадок допевать артистке пришлось, выкрикивая слова. На опубликованных кадрах видно, что бушует непогода, но исполнительница вышла под сильный дождь на сцену вместе с подтанцовкой.

Семенович дала обещание поклонникам приехать в Староминскую станицу с концертом еще раз.