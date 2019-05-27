Вступили в силу новые правила расчета пенсий

В России 26 мая вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты о пересчете доплат к пенсиям, сообщает «Российская газета». Документ является продолжением закона об индексации пенсий малоимущим.

В соответствии с приказом, материальное обеспечение российских пенсионеров доведут до прожиточного минимума, а затем проиндексируют. В результате доход пенсионера будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.

До вступления приказа в силу пожилые люди получали доплату. При этом чем больше была основная сумма, тем меньше надбавка, пишет издание.

После каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты. В связи с этим увеличение пенсии было формальным, фактически неработающие россияне получали одну и ту же сумму. Теперь же доход пенсионеров будет выше в любом случае.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем выплаты должны вырасти на 9500 рублей. Правительство страны собирается выделить для данной цели 950 миллионов рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда в последующие годы.