Дикий кабан устроил погром в переполненной столовой

Дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников. Происшествие случилось в китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян.

Камера наблюдения успела снять инцидент. На кадрах видно, что в столовой один из рабочих с подносом смотрит на вход и потом начинает убегать в противоположную сторону. За ним устремляются и остальные сотрудники. На следующих секундах ролика в помещение забегает дикий кабан, на ходу снося мебель. Животное забирается под стол и доедает упавшую на пол еду, пока китайцы разбегаются в разные стороны.

По информации издания Daily Mail, кабан пробрался на кухню через черный ход и пытался убежать через окно, но оказался настолько большим, что в проем не пролез и разбил стекло. Позже животное выбежало из столовой, столкнулось с группой фермеров и напало на одного из них. Кабана пришлось убить, а мужчине оказали необходимую медпомощь.