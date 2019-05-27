В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Европарламент обновил предварительные результаты выборов, которые состоялись в период с 23 по 26 мая.

На первое место выходит крупнейшая в ЕС христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП). Она получает 179 мест. За ней следуют ее союзники - фракция «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» - 150 мест.

Вместе они набирают в рамках коалиции около 329 мандатов, но этого недостаточно для правящего большинства.

Третьей по количеству депутатов в законодательном органе Евросоюза может стать фракция «Альянс либералов и демократов за Европу». Ее голоса позволяют рассчитывать на 107 мандатов.

Неожиданным для всех стал результат партии «Зеленые» («Европейский свободный альянс»), которой до выборов давали лишь шестое место, а заняла она четвертое с 70 мандатами. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕП.

Явка на выборы в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет и превысила 50%.