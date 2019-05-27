В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми сильным ветром и ливнями на западе края вечером 27 мая. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Синоптики прогнозируют, что вечером в понедельник местами в западной половине Приморского края и во Владивостоке будет идти дождь с грозой и ветер усилится до 17-22 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до 70 сантиметров.

Наиболее паводкоопасные районы, в которых возможны подъемы уровня воды и подтопление низменных участков, - Октябрьский, Лазовский, Партизанский, Ольгинский, Ханский, Спасский, Шкотовский, Хасанский и Чугуевский районы, Уссурийский городской округ.

Спасатели рекомендуют местным жителям временно воздержаться от пользования автотранспортом и от выезда за пределы населенных пунктов. Также рекомендовано владельцам маломерных судов на период действия предупреждения не выходить на акваторию.