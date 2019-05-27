В Москву придет тропическая жара

Аномальная, тропическая жара придет в столичный регион в ближайшие дни. По данным Гидрометцентра, на текущей неделе воздух в Москве прогреется до +32 °С.

В понедельник, 27 мая столбики термометров поднимутся до +21... +23 °С. На следующий день температура поднимется до +27 °С. Далее будет еще теплее, 29 и 30 мая термометры покажут +30... +32 °С, а в четверг возможен небольшой дождь.

В пятницу, 31 мая температура начнет снижаться и задержится на +23... +28 °С. Аналогичная погода ожидается в первый день лета. На следующий день ожидается небольшой дождь.