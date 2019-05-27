«Между жизнью и смертью»: Александра Яковлева рассказала о страшном диагнозе

Звезда советских фильмов «Экипаж» и «Чародеи» известная актриса Александра Яковлева рассказала, что на протяжении двух лет борется с раком. Медики же давали ей не больше трех месяцев.

В феврале 2019 года Яковлеву экстренно госпитализировали. Актриса резко почувствовала себя плохо: у нее начались судороги. Врачи поставили Яковлевой страшный диагноз.

«Я столкнулась с онкологией и опустила руки, навалились страх и жуткая депрессия», - рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Актриса добавила, что всеми силами сейчас борется с болезнью, находясь «между жизнью и смертью».

Напомним, Яковлева родилась в Калининграде. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Уже спустя год вышла первая картина с участием актрисы «Экипаж», где Яковлева сыграла в партнерстве с Леонидом Филатовым. Она также снялась в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Россия молодая», «Приказано взять живым» и многих других.