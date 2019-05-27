Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный ранее в отставку, прошел в Европарламент от партии «Согласие».

Согласно данным Центризбиркома Латвии, партия получила два мандата. Вместе с Ушаковым в Европарламент избран Андрис Америкс, занимавший ранее должность вице-мэра Риги.

Выборы в ЕП прошли в Латвии в субботу, 25 мая. В них принимали участие 246 кандидатов от 16 политических партий.

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил Нила Ушакова от занимаемой должности. Причиной отставки указано «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов».