Основной период ЕГЭ-2019 стартует в России

В России проходит основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В целом в нем будут участвовать более 750 тысяч человек. Основной этап экзаменационной кампании в текущем году продлится с 27 мая по 1 июля.

В понедельник, 27 мая выпускники 11-х классов будут сдавать экзамены по географии и литературе, сообщается на сайте Рособрнадзора.

ЕГЭ по литературе выбрали почти 54 тысячи человек. Экзамен по этому предмету состоит из двух частей. В течение 55 минут выпускникам предстоит сделать 17 заданий. Минимальный балл на ЕГЭ по литературе - 32.

ЕГЭ по географии будут сдавать почти 24 тысячи человек. Работа состоит из двух частей, включающих 34 задания, которые надо будет выполнить за три часа. С собой в аудиторию можно взять дополнительно линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. По этому предмету установленный проходной балл выше - 37.

Результаты сдачи экзаменов будут опубликованы не позднее 11 июня.