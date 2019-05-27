Назад в СССР: в российских магазинах могут возобновить прием бутылок

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Такой вопрос Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сказано в плане реализации предложений, которые были высказаны во время отчета правительства о результатах его деятельности за прошлый год.

Обязательный прием тары предложили ввести представители партии «Справедливая Россия». Заместитель главы фракции в Государственной думе Олег Нилов сказал газете «Известия», что в настоящее время экологической проблемой номер один является высокий объем мусора. По словам Нилова, в некоторых регионах уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

Парламентарий также добавил, что в Европе торговые сети используют автоматы, измельчающие стекло и пластик, после чего их направляют на переработку. Как и в советские времена, заявил Нилов, населению нужно платить за сданные бутылки, так цена одной бутылки может составить 5-7 рублей.

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов рассказал, что в мировой практике вопрос переработки отходов прорабатывается комплексно. Он отметил, что необходимо население стимулировать к раздельному сбору мусора. Возврат тары в сети должен быть только платным, иначе у людей не будет стимула нести пустые бутылки обратно.