СК начал проверку инцидента с нападением чиновника на журналиста в Хакасии

Следственный комитет начал проверку после инцидента с нападением чиновника из Хакасии, члена «Единой России» Сергея Зайцева на корреспондента канала «Россия 24».

Ранее выяснилось, что глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев применил грубую физическую силу к журналисту в своем кабинете. На опубликованное видео инцидента отреагировали не только пользователи, но и заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, который от лица партии извинился перед съемочной группой за «безобразную сцену».

Он добавил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет вердикт в отношении Зайцева.

В свою очередь, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация собирается провести собственную проверку и при необходимости готова оказать юридическую помощь пострадавшему корреспонденту, пишет РИА Новости.